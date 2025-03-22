Galatasaray, kadınlar derbisinde Beşiktaş'ı üç golle geçti

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftası dev bir maça sahne oldu.
Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray ile Mesut Kır'ın çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY 3 GOLLE GÜLDÜ
Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.
GALATASARAY, YİNE KAYBETMEDİ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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