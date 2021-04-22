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    Galatasaray kafilesi Antalya’ya geldi

    Süper Lig’in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Galatasaray kafilesi, Antalya’ya geldi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 15:10
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    Galatasaray kafilesi Antalya’ya geldi

    İstanbul’dan özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

    Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    HAZIRLIKLARA BUGÜN BAŞLAYACAK

    Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek’te kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına bugün Antalya’da başlayacak.

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