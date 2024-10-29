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İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

TARAFTARLAR FLORYA'YA AKIN ETTİ

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, bazı taraftarlar da Florya'ya akın etti.

Stadyumdan ayrılan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarları tarafından karşılandı.

Meşaleler yakan taraftarlar, takım otobüsünün gelmesiyle tezahüratlar yaptı ve derbi zaferini doyasıya yaşadı.