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Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Takımın geleceği otelden çıkan gelin ve damadı taraftarlar tebrik ederken, damat da taraftara üçlü çektirdi.