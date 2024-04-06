İHA
Galatasaray kafilesi, yarın akşam saat 21.30’da Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa final maçı için Şanlıurfa’ya geldi.
Uçakla GAP Havalimanı'na inen takımı çok sayıda taraftar karşıladı.
Meşale yakıp, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Takım otele geçti
Taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsü ile havalimanından ayrılan futbolcular, konaklayacakları otele geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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