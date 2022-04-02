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Galatasaray - Karagümrük - CANLI SKOR
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 20:10
- Güncelleme : 02.04.2022 - 20:36
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4' Gol... Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (Gomis)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Galatasaray’ın stadında oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic