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    Galatasaray - Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 20:15
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    Galatasaray - Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Galatasaray’ın stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic


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