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Galatasaray - Karagümrük maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 19:22
- Güncelleme : 02.04.2022 - 20:15
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Galatasaray’ın stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic