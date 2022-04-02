Galatasaray - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Galatasaray’ın stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Inaki Pena, Semih, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Karagümrük: Viviano, Salih, Birashi, Balkovec, Caner, Levent, Bistrovic, Jimy Durmaz, Emre Mor, Karamoah, Pesic