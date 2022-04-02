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    Galatasaray - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 08:46
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    Galatasaray - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Galatasaray’ın stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

    Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

    MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: Inaki Pena, Semih, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

    Karagümrük: Viviano, Salih, Birashi, Balkovec, Caner, Levent, Bistrovic, Jimy Durmaz, Emre Mor, Karamoah, Pesic


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