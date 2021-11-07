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    Galatasaray, Karagümrük'le berabere kaldı

    Galatasaray, Karagümrük'le berabere kaldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 18:40
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    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu.

    Temposuz başlayan ilk yarıda, iki takım da rakip kalede pozisyonlar üretse de fileleri havalandıramadı.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

    Galatasaray, Karagümrük le berabere kaldı #1

    GALATASARAY'A 1 PUANI MOHAMED GETİRDİ

    İkinci yarı da ilk yarıya benzer bir şekilde temposuz başladı. İlk yarıya nazaran iki takım da rakip defansları zorladı.

    İkinci yarıda oyuna giren Bertolacci, 69. dakikada sahneye çıktı ve takımı öne geçiren golü attı.

    88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberlği getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puna razı oldu.

    Galatasaray, Karagümrük le berabere kaldı #2

    Galatasaray, Karagümrük le berabere kaldı #3

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