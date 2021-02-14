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    Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa'dan 3 puanı aldı

    Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa'dan 3 puanı aldı

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yoğun kar yağışında oynanan maçta Kerem ve Mohamed'in golleriyle 3 puanı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 18:06
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    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik sonuçla ev sahibi Galatasaray kazandı.

    Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa dan 3 puanı aldı #1

    3 PUANI 89'DA MOHAMED KURTARDI

    Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Sarı-kırmızılı ekip bu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

    Kasımpaşa, 51. dakikada Isaac Kiese Thelin ile skoru eşitledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Mostafa Mohamed attı.

    Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Galatasaray, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

    Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa dan 3 puanı aldı #2

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