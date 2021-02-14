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- Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa'dan 3 puanı aldı
Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa'dan 3 puanı aldı
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yoğun kar yağışında oynanan maçta Kerem ve Mohamed'in golleriyle 3 puanı aldı.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 17:54
- Güncelleme : 14.02.2021 - 18:06
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik sonuçla ev sahibi Galatasaray kazandı.
3 PUANI 89'DA MOHAMED KURTARDI
Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Sarı-kırmızılı ekip bu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Kasımpaşa, 51. dakikada Isaac Kiese Thelin ile skoru eşitledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Mostafa Mohamed attı.
Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Galatasaray, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.