Galatasaray karlı zeminde Kasımpaşa'dan 3 puanı aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yoğun kar yağışında oynanan maçta Kerem ve Mohamed'in golleriyle 3 puanı aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik sonuçla ev sahibi Galatasaray kazandı.





3 PUANI 89'DA MOHAMED KURTARDI

Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Sarı-kırmızılı ekip bu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Kasımpaşa, 51. dakikada Isaac Kiese Thelin ile skoru eşitledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Mostafa Mohamed attı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Galatasaray, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



