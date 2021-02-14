- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray-Kasımpaşa - CANLI SKOR
Galatasaray-Kasımpaşa - CANLI SKOR
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 15:54
- Güncelleme : 14.02.2021 - 16:02
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlıyor. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Mostafa
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin