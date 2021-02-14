Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
354.299
6.27%
EXEN Coin
17.62
-0.62%
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C

    Galatasaray-Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlıyor. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Mostafa

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir