Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
408.239
-0.07%
BTXN Coin
11.15
34.66%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray, İstanbul'da ilk hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları..
    • 22.07.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.Avusturya kampından dönen sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak 2. etap kamp çalışmalarna kadar Florya'da antrenman yapacak.

    Galatasaray kamp başlamadan önce İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayacak.Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray taraftarıyla buluşacak.

    Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

    Kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Halis Seferovic ve Leo Dubois gibi başarılı isimlerle güçlendiren Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

    Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #2

    Yeni sezon öncesi oynanacak hazırlık maçında Okan Buruk'un yeni transferlere süre verip vermeyeceği bilinmiyor.

    Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?

    Galatasaray - Kasımpaşa hazılrık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Mücadele D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer
    Teknoloji

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Yakınları ziyaret için harcama 3 ayda 6 milyar lirayı geçti
    Ekonomi

    Yakınları ziyaret için harcama 3 ayda 6 milyar lirayı geçti

    Görüş Bildir