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- Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 22.07.2022 - 10:15
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.Avusturya kampından dönen sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak 2. etap kamp çalışmalarna kadar Florya'da antrenman yapacak.
Galatasaray kamp başlamadan önce İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayacak.Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray taraftarıyla buluşacak.
NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.
Kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Halis Seferovic ve Leo Dubois gibi başarılı isimlerle güçlendiren Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.
Yeni sezon öncesi oynanacak hazırlık maçında Okan Buruk'un yeni transferlere süre verip vermeyeceği bilinmiyor.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray - Kasımpaşa hazılrık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Mücadele D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.