Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Maçın ilk 15 dakikası temposuz geçerken ilk yarının sonlarına doğru iki takım da baskılı oynamaya başladı.

32. dakikada sarı-kırmızılıların yeni transferi Morutan'ın asistinde Cicaldau topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Çok geçmeden 38. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Uzatma dakikalarında pozisyon arayan Kasımpaşa, 45+3'te Jorgensen ile farkı 1'e indirdi ve devre arasına Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle gidildi.

KASIMPAŞA'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda da tempo oldukça düşüktü. Galatasaray rakip kalede pozisyonlar bulsada golü Kasımpaşa buldu.

66. dakikada Taylan Antalyalı savunmada hata yapınca, Umut Bozuk pozisyonu değerlendirdi ve topu ağlara göndererek durumu 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.