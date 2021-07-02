- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 18:30
Takımlar yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da PSV maçı öncesi gün içerisinde yapılan antrenmanla hazırlıklar devam etti.
PSV maçı öncesi sarı-kırmızılı ekip Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.
MAÇ 10 TEMMUZ’DA
Galatasaray’ın açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.