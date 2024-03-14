Abdülkerim Bardakcı müjdesi! Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.
Abdülkerim takımla çalıştı
Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.
Hazırlıklar devam edecek
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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