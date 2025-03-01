Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını noktaladı
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

GALATASARAY, KAMPA GİRDİ

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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Emre Çalışkan
Editor