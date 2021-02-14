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Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 14:53
- Güncelleme : 14.02.2021 - 15:02
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Mostafa
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin