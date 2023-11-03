Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı yendi Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa’yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 11. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Kemal Özdeş’in ekibi Kasımpaşa, hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Soyunma odasına Galatasaray önde girdi

Müsabakanın 33. dakikasında Wilfried Zaha'nın şık golüyle sarı-kırmızılılar öne geçti. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Zaha bir kez daha sahneye çıktı

İkinci devrenin 51. dakikasında Fildişili yıldız yeniden sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti. Bu golden 3 dakika sonra 54'te Kenneth Omeruo ile Kasımpaşa farkı 1'e indirdi.

Galatasaray, üst üste 10. kez kazandı

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, ilk hafta Kayserispor'la berabere kaldıktan sonra ligde oynadığı arka arkaya 10. maçını da kazanmayı başardı.

Maç fazlasıyla lider

Puanını 31 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Okan Buruk'un ekibi haftaya Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 3. yenilgisini yaşayarak 18 puanda kalan Kasımpaşa ise Kayserispor'u İstanbul'da misafir edecek.

Canlı Anlatım

Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Kasımpaşa

90' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Aytaç Kara giren oyuncu Erdem Çetinkaya.

90' Dries Saddiki hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

90' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Sergio Oliveira'nın şutu yandan auta çıktı.

90' Aytaç Kara şansını çok uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

89' Kasımpaşa kontra atağa çıkmak istedi ancak Haris Hajradinovic'in pası doğrudan auta çıktı.

85' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Gökhan Gül giren oyuncu Dries Saddiki.

83' Kasımpaşa uzun topla gelmek istedi ancak Günay tehlikeyi sezdi ve kalesinden çıkıp topu uzaklaştırdı.

82' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Zaha ve Kerem giren oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu.

79' Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Julien Ngoy'un pasında savunma arasına sarkan Mamadou Fall'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

78' Kasımpaşa'da Gökhan Gül şansını uzaklardan denedi ancak top Günay'da kaldı.

77' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Kerem'in pası doğrudan auta çıktı.

76' Galatasaray uzun topta Tete'yi buluşturmak istedi ancak Tete'ye çarpan top kaleci Andreas Gianniotis'te kaldı.

75' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kaan Ayhan giren oyuncu Sergio Oliveira.

74' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Tete'nin pası doğrudan kaleci Andreas Gianniotis'e gitti.

71' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Iron Gomis giren oyuncu Yasin Özcan.

70' Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem ortaladı Icardi'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

68' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Zaha'nın vuruşu üstten dışarıya çıktı.

67' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Tete'nin pası doğrudan Claudio Winck'e gitti.

66' Haris Hajradinovic ceza sahası dışından şansını denedi ancak Davinson Sanchez topun önüne yattı ve kaleye gitmesine izin vermedi.

65' Kasımpaşa'da, Claudio Winck'de sarı kart gördü.

64' Galatasaray'da, Abdülkerim yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

62' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

59' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Muslera ve Ziyech giren oyuncular Tete ve Günay Güvenç.

58' Sağlık ekipleri yerde kalan Muslera için oyuna devam edemeyecek işareti yaptı.

57' Galatasaray'da Muslera, Mamadou Fall ile çarpıştı ve yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.

56' Kasımpaşa sol kanattan etkili geldi ancak Mamadou Fall topu ayağından açtı ve Muslera topa müdahale etti.

54' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yere hareketlenen Kenneth Omeruo düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

54’ Gol… Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Omeruo)

51' Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi topuk pasıyla Zaha'yı buldu. Zaha topu boş ağlara göndermeyi başardı.

51’ Gol… Galatasaray 2-0 Kasımpaşa (Zaha)

49' Kasımpaşa sağ kanattan gelmek istedi ancak Kenneth Omeruo'nun pası doğrudan auta çıktı.

47' Kasımpaşa sol kanattan Julien Ngoy ile geldi ancak Ngoy'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

45' Sacha Boey, Mamadou Fall'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Kasımpaşa sağ kanattan gelmek istedi ancak Haris Hajradinovic'in ortası doğrudan auta çıktı.

45' Galatasaray yine sol kanattan gelmek istedi ancak Zaha'nın pasında Winck araya girdi ve topun auta çıkmasını sağladı.

44' Sol kanattan topla buluşan Kaan Ayhan şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

42' Galatasaray sol kanattan geldi. Abdülkerim'in pasında Zaha topu kontrol edemedi savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

39' Galatasaray yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in ortasında top Andreas Gianniotis'te kaldı.

38' Galatasaray etkili geldi sağ kanatta Kaan'ın ortasında Icardi şutunu çekti ancak kaleci Andreas Gianniotis topu kurtarmayı başardı.

36' Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim ortayı açtı ancak top Andreas Gianniotis'te kaldı.

35' Kasımpaşa sağ kanattan gelmek istedi ancak Haris Hajradinovic yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

33' Sol kanattan hava topu mücadelesinde topu kazanan Zaha 30 metreden şansını denedi ve top kalecinin solundan ağlara gitti.

33’ Gol… Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Zaha)

31' Kasımpaşa etkili geldi sol kanatta topla buluşan Mamadou Fall ortaladı Julien Ngoy'un vuruşunda top Muslera'da kaldı.

30' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Kerem'in ortası doğrudan auta çıktı.

29' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak topla buluşan Abdülkerim için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

28' Galatasaray çok etkili geldi. Sol kanattan Zaha'nın getirdiği topta Icardi vuruşunu yaptı ancak savunmadan sekip Kerem'in önüne düştü. Kerem'in vuruşunda yine savunmaya çarpan top kornere çıktı.

26' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi. Torreira'nın pasında topla buluşan Kerem topu içeriye çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in topuna Ben Ouannes müdahale etti.

21' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Nelsson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Galatasaray hızlı çıktı sol kanattan topu getiren Zaha pasında Ziyech'i buldu. Ziyech'in vuruşu savunmadan Zaha'nın önüne sekti ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

18' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'nin pasında kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

17' Galatasaray net fırsattan yararlanamadı. Kerem'in pasında topla buluşan Icardi boş ağlara topu gönderemedi ancak öncesinde de yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

14' Kasımpaşa sol kanattan etkili geldi ancak Mamadou Fall'ın şutunda Muslera başarılı.

10' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Zaha'nın ters ayağıyla yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.

9' Galatasaray sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Zaha'ya çarpan top auta çıktı.

8' Kasımpaşa aut vuruşuyla oyuna başlamıştı ancak hakem Kerem ceza sahasının içinde olduğu için vuruşu tekrarlattı.

6' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in pasında topla buluşan Icardi topa istediği gibi dokunamadı ve top auta çıktı.

5' Galatasaray sol kanattan Zaha ile gelmek istedi ancak Claudio Winck araya girdi ve top auta çıktı.

2' Kasımpaşa sol kanattan gelmek istedi ancak Boey'in kontrolünde top auta çıktı.

1' Maç başladı.