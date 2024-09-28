Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig’in 7. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ediyor.
Mücadele, saat 19.00’da RAMS Park’ta başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Sezona fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, oynadığı altı maçın tamamını kazanarak 18 puanla zirvede yer alıyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde şu ana kadar bir galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgiyle 6 puan topladı ve haftaya 11. sırada başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Fall, Ribeiro, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Antonin Barak
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