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    Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 10:29
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    Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Taylan, Belhanda, Gedson, Kerem, Onyekuru, Mostafa Mohamed

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Tosic, Brecka, Hadergjonaj, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Hodzic, Aytaç, Thelin

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