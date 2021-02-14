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Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 10:29
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Taylan, Belhanda, Gedson, Kerem, Onyekuru, Mostafa Mohamed
Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Tosic, Brecka, Hadergjonaj, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Hodzic, Aytaç, Thelin