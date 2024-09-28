Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu

Haber Merkezi
Galatasaray'ın bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı ve Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği Süper Lig karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar yer alacak.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ
Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle:
16.00 Samsunspor - Göztepe: Zorbay Küçük
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
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