Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu
Haber Merkezi

Galatasaray'ın bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta ile oynayacağı ve Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği Süper Lig karşılaşmasında TFF VAR merkezinde Ali Şansalan görev yapacak.

Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar yer alacak.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle:

16.00 Samsunspor - Göztepe: Zorbay Küçük

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

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Abdullah Paçal
Editör