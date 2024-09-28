Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının video yardım hakemi (VAR) açıklandı.

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Galatasaray'ın bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı ve Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği Süper Lig karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar yer alacak.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle:

16.00 Samsunspor - Göztepe: Zorbay Küçük

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk