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    Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 08:40
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    Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

    Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Galatasaray'ın stadında oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

    Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Aslan, korkulu rüya görmemek için evinde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

    Son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Sarı Kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımın başındaki ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak ve ilk kez Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarıyla buluşacak.

    Son 3 maçından 9 puan çıkaran ve 21 puanla 17. sıraya yükselen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok


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