Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray , Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray'ın stadında oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Aslan, korkulu rüya görmemek için evinde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Sarı Kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımın başındaki ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak ve ilk kez Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarıyla buluşacak.

Son 3 maçından 9 puan çıkaran ve 21 puanla 17. sıraya yükselen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok