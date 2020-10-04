Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Yusuf Erdoğan'ın jeneriklik golüne engel olamayınca sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan taşıdığı topta 'Robbenvari' yaptığı harika vuruşla geldi.





Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra üst üste 2. maçında da puan kaybı yaşayan ve sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray, 7 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise deplasmanda bir diğer İstanbul takımı Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

OFSAYT, GOL, VAR, FAUL, GOL İPTAL

Mücadelenin 19. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem bayrağı kaldırdığı için ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı belirlendi ancak VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, öncesinde orta sahada Diagne'ye faul olduğu gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.





GALATASARAY'DA FOBİ SÜRÜYOR

Galatasaray'da özellikle geçen sezon gündeme gelen "deplasman fobisi" Kasımpaşa maçında da sürdü. Son 8 deplasman maçının sadece 1'inden galibiyetle ayrılabilen Galatasaray, 2009-10 sezonundan bu yana da ilk 2 deplasman maçından galibiyet çıkaramıyor.



