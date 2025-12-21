Abone ol: Google News

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında evinde oynadığı Kasımpaşa’ya karşı 2 maç sonra kazandı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:30
Galatasaray, Kasımpaşa’yı 2 maç sonra yendi
  • Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
  • Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa'ya karşı 27. galibiyetini aldı.
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

İki takım bu maçla birlikte ligde 43. kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar rekabette 27. galibiyetini elde etti.

Geride kalan maçlarda Paşa 7 defa kazanırken, 9 maç ise berabere sona erdi.

GALATASARAY, 2 MAÇ SONRA YENDİ

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan 2 mücadele de 3-3’lük skorlarla sona ermişti.

