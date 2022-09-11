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    Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Galatasaray, Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
    • 11.09.2022 - 21:56
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    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

    Maç iki takımında istekli oyunuyla hızlı başladı.

    Kasımpaşa öne geçti

    Karşılaşmanın 16.dakikasında Ben Ounes'in asistinde Stephane Bahoken şık bir kafa vuruşuyla Fernando Muslera'yı geçti ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

    Galatasaray, Kasımpaşa yı mağlup etti #1
    Gomis dengeyi getirdi
    Mücadelenin 20.dakikasında Kasımpaşa'nın golüne hızlı cevap veren Bafetimbi Gomis, Yunus Akgün'ün pasında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
    İlk yarının kalan kısmında gol olmayınca ilk devre 1-1 sona erdi.
    Galatasaray, Kasımpaşa yı mağlup etti #2
    Kerem takımını öne geçirdi
    İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 50.dakikada Sergio Oliveria'nın pasında savunma arkasına kaçan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bu sezonki ilk golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.
    Galatasaray, Kasımpaşa yı mağlup etti #3
    Kerem'den harika gol

    Maçın 69. dakikasında sahneye yine Kerem Aktürkoğlu çıktı. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, van Aanholt'un pasında uzaktan harika bir golle kaleci Ertuğrul'u geçerek skoru 3-1'e getirdi.

    Sadık son dakikada farkı 1'e indirdi

    Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar 90.dakikada sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. Skor 3-2 oldu.

    Galatasaray 3 puanı aldı

    Maçın kalan dakikasında gol olmayınca Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-2 geçerek puanını 13'e yükseldi.


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