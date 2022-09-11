Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Maç iki takımında istekli oyunuyla hızlı başladı.

Kasımpaşa öne geçti

Karşılaşmanın 16.dakikasında Ben Ounes'in asistinde Stephane Bahoken şık bir kafa vuruşuyla Fernando Muslera'yı geçti ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

Gomis dengeyi getirdi

Mücadelenin 20.dakikasında Kasımpaşa'nın golüne hızlı cevap veren Bafetimbi Gomis, Yunus Akgün'ün pasında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan kısmında gol olmayınca ilk devre 1-1 sona erdi.

Kerem takımını öne geçirdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 50.dakikada Sergio Oliveria'nın pasında savunma arkasına kaçan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bu sezonki ilk golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.

Kerem'den harika gol

Maçın 69. dakikasında sahneye yine Kerem Aktürkoğlu çıktı. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, van Aanholt'un pasında uzaktan harika bir golle kaleci Ertuğrul'u geçerek skoru 3-1'e getirdi.

Sadık son dakikada farkı 1'e indirdi

Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar 90.dakikada sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. Skor 3-2 oldu.

Galatasaray 3 puanı aldı

Maçın kalan dakikasında gol olmayınca Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-2 geçerek puanını 13'e yükseldi.