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    Galatasaray - Kastamonuspor Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında Kastamonuspor'u konuk edecek. İşte, Galatasaray-Kastamonuspor maçı hakkında detaylar..
    • 19.10.2022 - 10:18
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    Galatasaray - Kastamonuspor Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u konuk edecek. 3. tur maçları tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım bir üst tura yükselecek.

    Sarı kırmızılılar sahasında oynayacağı maçı kazanarak Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor.

    Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadeleyi hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Bugün oynanacak maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

    Peki Galatasaray-Kastamonuspor mücadelesi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray - Kastamonuspor Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray-Kastamonuspor maçı saat kaçta?

    Galatasaray-Kastamonuspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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