Galatasaray-Kayserispor - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Kayserispor

44' Kayserispor'da kaleci Lung da oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

36' Galatasaray'da Donk ve Taylan geriden istedikleri gibi oyun kuruyorlar ve hiçbir baskıyla karşılaşmıyorlar.

30' Özellikle Taylan şu ana dek çok rahat oyunu yönlendirdi.

24' Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasının solunda kontrol eden Emre Kılınç'ın dar açıdan sert vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

20' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

15' Kullanılan köşe vuruşunu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

15' Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı. Galataray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' Donk'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

3' Linnes'in sağ kanattan ortasına Feghouli gelişine vurdu, şutu kaleci Lung'un kucağında kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 3 haftadır kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Lennon, Alibec