Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı.

Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Galatasaray bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

GALATASARAY 1 PUANA RAZI OLDU

İkinci yarıda da etkili olan taraf yine Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

Ancak ilk golü Kayserispor buldu. 70. dakikada sahneye çıkan Cardoso, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

85. dakikada ikinci yarı oyuna giren Mostafa Mohamed, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.