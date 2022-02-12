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    Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

    Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

    Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 21:23
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    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı.

    Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Galatasaray bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

    Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı #1

    GALATASARAY 1 PUANA RAZI OLDU

    İkinci yarıda da etkili olan taraf yine Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

    Ancak ilk golü Kayserispor buldu. 70. dakikada sahneye çıkan Cardoso, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    85. dakikada ikinci yarı oyuna giren Mostafa Mohamed, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

    Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı #2

    Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı #3


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