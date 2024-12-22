Galatasaray, Kayserispor karşısında penaltı kazandı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında, konuk takım Galatasaray penaltı kazandı.
PENALTI KARARI VERİLDİ
Dakikalar 2'yi gösterdiğinde hakem Mehmet Türkmen, sarı-kırmızılıların atağında Ismail Jakobs'un ortasında Joseph Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti.
VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi.
OSIMHEN GOLÜ BULDU
Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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