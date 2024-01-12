Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı! Berkan Kutlu da idmanda

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu da idmanda takımla birlikte çalıştı.
İdman çift kale maçla tamamlandı
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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