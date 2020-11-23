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Galatasaray-Kayserispor maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 18:18
- Güncelleme : 23.11.2020 - 18:27
Süper Lig'de 3 haftadır kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne
Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Lennon, Alibec