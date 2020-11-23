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    Galatasaray-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 18:18
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 18:27
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    Süper Lig'de 3 haftadır kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

    TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

    Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Lennon, Alibec

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