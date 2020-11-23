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- Galatasaray-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 08:42
Süper Lig'de 3 haftadır kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Fatih Öztürk
Linnes
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan
Ömer Bayram
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Feghouli
Diagne
Kayserispor
Lung
Lopes
Sapunaru
Kolovetsios
Aziz Behich
Campanharo
Ackah
Lennon
Fernandes
Hasan Hüseyin
Alibec