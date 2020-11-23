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    Galatasaray-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 08:42
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    Galatasaray-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 3 haftadır kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

    TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Fatih Öztürk
    Linnes
    Donk
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Ömer Bayram
    Emre Akbaba
    Emre Kılınç
    Feghouli
    Diagne

    Kayserispor

    Lung
    Lopes
    Sapunaru
    Kolovetsios
    Aziz Behich
    Campanharo
    Ackah
    Lennon
    Fernandes
    Hasan Hüseyin
    Alibec

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