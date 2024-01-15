Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı.
Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar bugün kazanarak farkı 2'ye düşürmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ackah, Kartal, Ramazan, Karimi, Boa Morte, Bahoken
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