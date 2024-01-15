Galatasaray, Kayserispor maçının son anlarında penaltı kazandı! Mertens, golü buldu Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu maçın son dakikalarına ise Galatasaray'ın kazandığı penaltı damga vurdu. Penaltıda topun başına geçen Dries Mertens, takımına üç puanı getiren golü kaydetti.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi.

Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barış Alper, yerde kaldı

Bu maça ise Galatasaray'ın ikinci yarının son anlarında kazandığı penaltı damga vurdu. Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı frikikte Kerem Demirbay sol ayağıyla sert ortaladı, kaleci Bilal Bayezit topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Bu esnada ise hem kaleci Bilal hem de Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.

VAR tavsiyesi üzerine penaltı verildi

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR tavsiyesinin ardından Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonu izlemek için kenara geldi.

Görüntüleri izleyen Karaoğlan, ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım'ın Barış Alper'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak yorumladı ve beyaz noktayı gösterdi. Bu kararın ardından faulü yapan Hasan Ali, sarı kart gördü.

Mertens golü buldu

Penaltıda topun başına geçen Dries Mertes sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Bilal'in sağından ağlara gitti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)