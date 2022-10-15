Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

Gavranovic takımını öne geçirdi

Kayserispor'da Kemen, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe indirdi. O bölgede bulunan Mario Gavranovic gelişine iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Onur farkı 2'ye çıkardı

İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, kalesinde ikinci golü buldu. Kayserispor'da Onur Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vurdu ve topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray'ın golü iptal edildi

Sarı-kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu. Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası VAR devreye girdi ve hakem Arda Kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı.

Galatasaray'ın tek golü Barış Alper'den

Son bölümde Galatasaray baskısını artırdı. Sarı-kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ile farkı 1'e indiren golü buldu.

Galatasaray, 17 puanda kaldı

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.