Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.688
-0.33%
BTXN Coin
9.60
-4.47%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu

    Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
    • 15.10.2022 - 21:59
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 22:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

    Gavranovic takımını öne geçirdi

    Kayserispor'da Kemen, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe indirdi. O bölgede bulunan Mario Gavranovic gelişine iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #1

    Onur farkı 2'ye çıkardı

    İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, kalesinde ikinci golü buldu. Kayserispor'da Onur Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vurdu ve topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #2

    Galatasaray'ın golü iptal edildi

    Sarı-kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu. Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası VAR devreye girdi ve hakem Arda Kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı.

    Galatasaray'ın tek golü Barış Alper'den

    Son bölümde Galatasaray baskısını artırdı. Sarı-kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ile farkı 1'e indiren golü buldu.

    Galatasaray, 17 puanda kaldı

    Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #3

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #4

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #5

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #6

    Galatasaray, Kayserispor a mağlup oldu #7


    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!
    Yaşam

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!

    Arkadaşını öldürüp kuyuya atan şahıs: Kardeşim gibiydi
    3. Sayfa

    Arkadaşını öldürüp kuyuya atan şahıs: Kardeşim gibiydi

    Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı
    Ekonomi

    Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı

    Görüş Bildir