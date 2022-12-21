Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. İşte maçın detayları..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları oynanmaya başladı. Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı maçlar büyük heyecana sahne oluyor.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında sahasında Ankara Keçiörengücü takımı ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada 5 hazırlık maçına çıkan sarı kırmızılılar sadece 1 galibiyet alabildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray taraftarı önünde maçı kazanmak istiyor.

Peki Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..





Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de NEF Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği Galatasaray - Keçiörengücü maçı A Spor kanalından naklen yayınlanacak..



