Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Kerem Demirbay ve ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, bir transferi daha bitirdi.

Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan Kerem Demirbay transferinde görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı transferi

Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.

2013/14 sezonunda Hamburg'a imza atan ve Kaiserslautern'e de kiralanan Kerem, 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.

Bayer Leverkusen, başarılı orta sahayı 2019 yılında Hoffenheim'dan 32 milyon Euro'ya transfer etti.

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu bu transferle birlikte Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı hamlesi unvanını elde etti.

Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.