Galatasaray Kongre Üyesi'nden Andre Onana hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Manchester United kalecisi Andre Onana'nın İstanbul'da oynanacak maça gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45'te İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka öncesinde Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Onana'nın Galatasaray'la İstanbul'daki oynanacak maça gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti.

"Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor!"

Kerem Bahadır Şeker'in paylaşımı şu şekilde:

Manchester United Kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor. Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor!



Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur!



Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut.

Milli maçta sakatlandı

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı.

Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.