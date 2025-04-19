Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

İHA

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.