Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 19. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sona erdi.

AA

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Taktik çalışmayla idman tamamlandı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)