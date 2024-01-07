Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira
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