Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'deki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Kerem, Berkan, Yunus, Mertens, Yusuf, Ahmed

Konyaspor (Muhtemel): Deniz, Oğulcan, Adik, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer