Galatasaray - Konyaspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 KONYASPOR

87' Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu, Oğulcan ve Guilherme yerine Uğurcan, Melih Bostan ve Aleksic oyuna dahil oldu.

83' Victor Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

82' Yusuf Erdoğan, rakip yarı alanın solunda Sallai'ye faul yaptı.

80' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

80' Galatasaray'da Yunus Akgün yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.

79' Galatasaray aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

78' Sallai, ceza sahasının sağından çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Ön direkte bulunan Osimhen, estetik bir vuruş denedi. Kaleci Slowik, topu kurtardı. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kulllanacak.

76' Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir, Muslera'ya faul yaptı.

75' Konyaspor'da Boranijasevic yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

72' Ahmed Kutucu, orta alanda Melih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' Galatasaray'da Mertens ve Jakobs yerine Ahmed Kutucu ile Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

69' Osimhen, ceza sahasının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Slowik, soluna uzanarak topu kurtardı. Sonrasında Konyaspor savunması topu tehliikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69' Konyaspor'da Ndao yerine Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.

68' Barış Alper, ceza yayının sağından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Top farklı şekilde dışarı gitti.

66' Bazoer, orta alanda Osimhen'e faul yaptı.

64' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

63' Barış Alper, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle kaleyi yokladı. Savunmada Bazoer, topun önüne atlayarak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

61' Victor Osimhen, ceza sahasının sağında aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

60' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu karşıladı.

59' Barış Alper, topu sol kanattan taşıyarak ceza yayında bulunan Kaan'a aktardı. Kaan, sağında bulunan takım arkadaşı Yunus'a bekletmeden pasını verdi. Yunus, penaltı noktasının sağından çizgiye hareketlenen Kaan'a bir kez daha pasını aktardı. Kaan'ın sağ ayak içiyle vuruşunu kaleci Slowik kurtardı. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

56' Hakem Halil Umut Meler, VAR ile iletişimi sonrasında mücadelenin devam etmesini istedi.

55' Hakem Halil Umut Meler, ofsayt kararı verilen gol pozisyonu için VAR odasıyla iletişim halinde.

54' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta uzak direkte Barış, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Osimhen, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

53' Mertens, rakip ceza yayının hemen solunda Ndao'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

52' Kaan Ayhan, ceza yayının sağından şutunu çekti top Konyaspor, savunmasından geri döndü.

51' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye indi. Kale sahasına yerden çevirdi ancak top, kaleci Muslera'da kaldı.

48' Yunus sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Sallai'ye yerden pasını verdi. Sallai, bekletmeden içeri çevirmek istedi. Konyaspor savunmasında Adil araya girerek tehlikeyi önledi.

47' Osimhen, orta alandan sağ kanatta bulunan Yunus Akgün'e uzun bir pas gönderdi ancak top taca çıktı.

46' Guilherme, orta alanda Yunus Akgün'e faul yaptı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Konyaspor

45' Mertens, sağ kanattan ceza sahasına oraladı. Kale önünde Osimhen, topu gerisinden gelen Torreira'ya indirdi ancak Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

45' Yusuf Erdoğan, sol kanattan kalaye doğru topu sürmek istedi ancak Sallai araya girerek tehlikeyi önledi. Sonrasında top Muslera'da kaldı.

45' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Jevtovic, ceza sahasında Jakobs'a faul yaptı.

44' Oğulcan, rakip ceza yayının sağında Torreira'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

43' Mertens, rakip yarı alanın solunda Boranijasevic'e faul yaptı.

42' Bu kez de Oğulcan, orta alanda Mertens'e faul yaptı.

41' Osimhen, orta alanda Jevtovic'e faul yaptı.

40' Jevtovic, orta alanda Torreira'ya faul yaptı.

38' Osimhen, orta alanda Ndao'ya faul yaptı.

35' Barış Alper, rakip yarı alanın sağında Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

34' Adil ayağa kalktı. Mücadele Konyaspor'un serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

33' Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

32' Yunus Akgün, orta sahanın solunda Adil'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper, kaleci Slowik'e faul yaptı.

29' Barış ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e yerden pasını verdi ancak Adil, Osimhen'den önce araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu karşıladı. Sağ kanata açılan topta Adil, kaleye doğru çevirdi. Muslera, parmaklarının ucuyla topu çeldi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

22’ Gol… Galatasaray 1-0 Konyaspor (Osimhen) (P)

20' Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

19' Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi.

18' Osimhen, rakip ceza sahasında Adil ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulunuyor...

16' Melih, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Erdoğan topu çevirmek istedi ancak yardımcı hakem topun çıktığını belirtti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

14' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Muslera'da kaldı.

13' Kramer, rakip ceza yayında Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

12' Sallai, rakip yarı alanın sağında Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

12' Barış Alper, ceza sahasının sağından penaltı noktasına çevirdi. Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

8' Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

7' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının solunda Torreira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

6' Barış Alper, Konyaspor yarı alanının solunda Boranijasevic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Topun başında Mertens.

3' Sallai, orta alanda Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens, ceza yayında bulunan Barış Alper'e yerden çevirdi ancak Barış'ı geçen topta Konyaspor Kramer ile sol kanattan atağa çıktı. Kramer'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı Abdülkerim, dışarı gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Jakobs, sol kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi ancak Konyaspor, savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.