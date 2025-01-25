Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Konyaspor XI: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış