Galatasaray - Konyaspor maçının VAR'ı Polonyalı Pawel Raczkowski!

İHA

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Konyaspor’u ağırlayacak.

Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçında da VAR'da yer almıştı.