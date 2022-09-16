Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 7.haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Konyaspor bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

Sezonun en erken golü Oliveira'dan

Galatasaray maça golle başladı. Sağdan Sacha Boey topu Paz'dan kurtardı ve ceza sahası içindeki Sergio Oliveira'ya bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Çekiçi'den harika gol

Maçın 15 dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Endri Çekiçi harika bir gole imza atarak skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 31.dakikasında sakatlanan Endri Çekiçi yerini Cebrail Karayel'e bıraktı.

İlk yarının kalan dakikalarında gol çıkmayınca iki takım soyunma odasına 1-1 eşitlik ile gitti.

İki takımda ikinci yarıya kontrollü başladı. İlk yarıda daha etkili olan takımlar bu devrenin başında oyunun temposunu düşürdü.

Calvo kendi kalesine attı Galatasaray öne geçti

Soldan Leo Dubois'nın ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Calvo, kendi ağlarına gönderdi topu. Galatasaray öne geçti. Skor 2-1 oldu.

Sehi kırmızı gördü kaleye stoper Adil geçti

89. dakikada Konyasporlu Sehic, Torreira'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sehic, sonrasında Icardi ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Muslera ve Icardi de sarı kart gördü. Konyaspor tüm değişiklik hakkını kullandığı için kaleye Adil Demirbağ geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray liderliğe yükseldi.