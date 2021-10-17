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- Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti
Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti
Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 17:55
- Güncelleme : 17.10.2021 - 18:01
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti.
iki takım da ilk yarıda pozisyonlar bulsa da başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, devre arasına 1-0 önde gitti.
GALATASARAY 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
İkinci yarıya Konyaspor daha baskılı başladı.
Yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıda çok tehlikeli pozisyonlar üretti ancak bu pozisyonları gole çeviremedi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, namağlup Konyaspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı ve 3 puanın sahibi oldu.