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    Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti

    Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti

    Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 18:01
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    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı.

    Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti.

    iki takım da ilk yarıda pozisyonlar bulsa da başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, devre arasına 1-0 önde gitti.

    Galatasaray, Konyaspor u tek golle mağlup etti #1

    GALATASARAY 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

    İkinci yarıya Konyaspor daha baskılı başladı.

    Yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıda çok tehlikeli pozisyonlar üretti ancak bu pozisyonları gole çeviremedi.

    Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, namağlup Konyaspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Galatasaray, Konyaspor u tek golle mağlup etti #2

    Galatasaray, Konyaspor u tek golle mağlup etti #3

    Galatasaray, Konyaspor u tek golle mağlup etti #4

    Galatasaray, Konyaspor u tek golle mağlup etti #5

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