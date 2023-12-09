Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

AA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar devam edecek

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)