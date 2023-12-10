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Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.