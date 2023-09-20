Galatasaray - Kopenhag maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Eksikler

Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu.

Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Toreira, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, ,Lerager, Claesson, Falk, Gonçalves, Larsson, Achouri