Galatasaray - Kopenhag maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.
Eksikler
Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu.
Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Toreira, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, ,Lerager, Claesson, Falk, Gonçalves, Larsson, Achouri